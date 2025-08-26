CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Минцифры: выбирайте населенные пункты, где подключат интернет

Началось голосование за деревни и села с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 г. появится мобильный интернет. Отдать свой голос можно до 9 ноября 2025 г. по почте или на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населенных пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 г. По его результатам в малочисленных населенных пунктах уже установлено 5,2 тыс. базовых станций, из них более 500 — от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 млн голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно.

Кто может выбирать

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населенный пункт из региона прописки. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.

Как голосовать

По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Его могут подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет

— На странице сервиса для голосования на «Госуслугах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: