Минцифры: выбирайте населенные пункты, где подключат интернет

Началось голосование за деревни и села с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 г. появится мобильный интернет. Отдать свой голос можно до 9 ноября 2025 г. по почте или на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населенных пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 г. По его результатам в малочисленных населенных пунктах уже установлено 5,2 тыс. базовых станций, из них более 500 — от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 млн голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно.

Кто может выбирать

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населенный пункт из региона прописки. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.

Как голосовать

— По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Его могут подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет

— На странице сервиса для голосования на «Госуслугах».