Ozon объединит «Вывод в топ» и «Трафареты» в один инструмент продвижения

С 1 сентября 2025 г. инструменты продвижения «Трафареты» и «Вывод в топ» объединятся в один – «Оплата за клик». Он позволит в одном разделе запускать кампании и выбирать, где показывать товары: только в поиске или в поиске и рекомендациях. Так, запуск и управление продвижением станет более простым и понятным для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Как и прежде, кампании будут оплачиваться только за клики. Минимальный недельный бюджет сохранится — от 2 000 руб. на один товар, а ставки останутся такими же, как сейчас: для поиска — по условиям «Вывода в топ», для поиска и рекомендаций — по условиям «Трафаретов». Продавцам будут доступны привычные способы управления ставками: автостратегия и средняя стоимость клика.

Все активные кампании автоматически перенесутся в новый раздел без изменений: сохранятся их названия, списки товаров, бюджеты и ставки. Места показа также останутся прежними: кампании «Трафаретов» продолжат работать в поиске и рекомендациях, а «Вывод в топ» — только в поиске.

Объединение инструментов сделает продвижение на площадке проще. Теперь у продавцов будет единый интерфейс, где легко управлять кампаниями без переключения между разными разделами.