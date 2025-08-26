«Телфин» обновил возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка»

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширяет функциональные возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка». Теперь после телефонного разговора пользователи АТС «Телфин.Офис» могут отправлять клиентам не только SMS, но и сообщения в WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Отправка «Сообщения по итогам звонка» уменьшает риски недопонимания, повышает доверие, ускоряет работу и улучшает клиентский опыт. После разговора с новым клиентом в сообщении можно отправить визитку с графиком работы и контактами менеджера, резюмировать договоренности. Действующим заказчикам — напомнить о необходимости подписать закрывающие документы, зафиксировать изменения для внесения в текущий договор и др. При пропущенном звонке — сообщить клиенту, что с ним свяжется первый освободившийся оператор, или отправить специальное предложение, чтобы вернуть покупателя.

«Сообщение по итогам звонка» — это письменное подтверждение договоренностей и уточнение деталей. В некоторых случаях оно может служить доказательством согласованных условий, что особенно полезно при претензиях и спорах сторон. Четкое резюме после разговора также ускоряет процесс продаж, помогает быстрее перейти к следующему этапу сделки. В сообщение можно добавить полезную ссылку, документ или предложение, что повышает ценность взаимодействия», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Общение с клиентами в WhatsApp* предлагает более богатый формат, интерактивность, безопасность, инструменты для автоматизации и брендинга. Сразу видны статусы доставки и прочтения — можно понять, получил ли клиент сообщение, ознакомился с ним или нет. Помимо этого, обмен сообщениями в WhatsApp* — это двусторонняя коммуникация в реальном времени: клиент может быстро ответить, отправить фото или голосовое сообщение. А если у звонящего не подключен WhatsApp*, можно автоматически отправить SMS-визитку.

«Сообщение по итогам звонка» работает на базе АТС «Телфин.Офис». При настройке можно выбрать добавочный номер сотрудника, который отправляет данные клиенту, и мобильный номер, с которого планируется послать сообщение в WhatsApp*. Кроме этого, есть возможность задать условие уникальности клиента, установив временной интервал, в течение которого с номера не поступали звонки. Сообщения клиентам в WhatsApp* доступны по итогам входящих, исходящих и пропущенных звонков.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.