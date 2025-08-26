CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Туристические Карасук и Эдиган получили связь «МегаФона»

В селах, расположенных на популярных туристических маршрутах в Республике Алтай, стал доступен интернет «МегаФона». В рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства», компания установила в Карасуке и Эдигане телеком-оборудование, что обеспечило жителей и гостей сел связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Через Карасук Майминского района проходит тракт, ведущий к Телецкому озеру. Эдиган Чемальского района напротив – расположен в узкой долине между гор в отдалении от автомагистралей. Объединяет села одно – нескончаемый поток туристов, чье пребывание в этих местах стало приятнее с появлением сервисов «МегаФона».

Стандарт связи 4G открывает новые горизонты для путешественников, помогая сориентироваться на местности и запланировать интересный маршрут. Абоненты теперь круглосуточно могут оставаться на связи с экстренными службами, чтобы при необходимости разрешить внештатные ситуации. А тревел-блогеры будут публиковать фото- и видеоконтент на своих ресурсах благодаря скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.

«Современная мобильная связь становится доступной в небольших и удаленных поселениях республики. Жители этих районов нуждаются в ней даже больше, чем жители крупных городов, поскольку многие услуги и товары доступны только онлайн. В текущем году, в рамках федерального проекта мы уже запустили телеком-оборудование в 8 населенных пунктах. В июле к этому списку прибавились Карасук и Эдиган, где суммарно проживает около 550 человека», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: