«АГР Холдинг» и Ozon объявили о начале сотрудничества

Компания «АГР Холдинг» объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом Ozon и об открытии на площадке магазина по продаже линейки моторных масел AGR.

Онлайн-магазин AGR на Ozon начал прием заказов. Для покупки доступны оригинальные синтетические моторные масла AGR, специально разработанные для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей марок концерна Volkswagen (Audi, Volkswagen и Skoda). На торговой площадке представлена вся линейка моторных масел AGR, предназначенная для бензиновых и дизельных двигателей (как атмосферных, так и турбированных).

Линейка высокотехнологичных моторных масел AGR создана в стратегическом партнёрстве с производителем смазочных материалов — SINTEC Group. Продукция полностью соответствует строгим требованиям Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), что делает ее идеальным выбором для обслуживания автомобилей.

Доступность моторных масел марки AGR по всей территории России, комфорт и высокий уровень обслуживания клиентов являются приоритетом «АГР Холдинг». Собственный магазин на маркетплейсе обеспечивает возможности организации удобной и оперативной доставки с возможностью выбора подходящего пункта выдачи по всей стране. В официальном магазине AGR потребитель покупает гарантированно оригинальный продукт, реализуемый исключительно официальным представителем. Все клиенты могут также задать интересующие вопросы о продукции в чате с продавцом на Ozon и получить квалифицированные разъяснения по вопросам технического характера от специалистов «АГР Холдинг».

