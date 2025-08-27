«Авито Подработка»: бизнес увеличивает набор временных исполнителей на склады перед осенним сезоном

С приближением осени компании активнее ищут временных исполнителей для работы на складах, в логистике и ритейле. Так, аналитики «Авито Подработки» отмечают, что в августе 2025 г. количество предложений о подработке для складских исполнителей выросло на 85% всего за месяц, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных исполнителей на этой позиции варьируются от 92,33 до 97,11 тыс. руб/мес за подработку. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди складской логистики востребованы оказались также комплектовщики — они заняли второе место по приросту числа новых предложений о временной занятости. В августе их стали искать на 61% чаще, чем в июле. Исполнителям предлагалось вознаграждение в диапазоне от 52,28 до 83 тыс. руб/мес.

Растет спрос и на временных специалистов в ритейле. На третьем месте в рейтинге — продавцы. Спрос на таких исполнителей увеличился на 55% за месяц, и в августе текущего года они могли рассчитывать на среднее вознаграждение в размере от 41,25 до 53,19 тыс. руб/мес.

Чаще на подработку стали требоваться исполнители транспортно-логистической отрасли и доставки. Так, за месяц более чем в 1,5 раза (+53%) вырос спрос на водителей категории C, на 40% — на водителей-экспедиторов, на 29% — на курьеров.

«Начало осени традиционно совпадает с новым бизнес-сезоном: компании усиливают операционные процессы, готовятся к росту товарооборота и увеличению числа заказов, особенно на маркетплейсах. Это приводит к заметному росту спроса на временных исполнителей — прежде всего на складах, в ритейле и в сфере обслуживания. Показательно, что многие россияне готовы откликнуться на такие предложения: сбор и упаковка заказов на складах (18%) вошли в тройку самых популярных вариантов подработки среди опрошенных россиян, а каждый десятый (10%) готов подрабатывать в ритейле. Для бизнеса набор временных исполнителей помогает закрыть дефицит кадров в сезонные пики, а исполнители получают возможность подрабатывать в удобном графике с быстрыми выплатами и заодно попробовать себя в новой сфере», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Интерес к подработке со стороны россиян также растет. Согласно свежему опросу «Авито Подработки», больше половины опрошенных (51%) из двух тыс. респондентов планируют искать подработку осенью или уже нашли ее, при этом основная цель — увеличение совокупного дохода (60%).