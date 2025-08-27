CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ-компании Нижнего Новгорода могут заработать на облачных сервисах

МТС сообщает о запуске новой партнерской программы от МТС Web Services (MWS), в рамках которой компании получат возможность перепродавать сервисы MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. Партнеры смогут предложить своим клиентам облачные, ИИ- и Data-сервисы, бизнес-приложения, а также решения для разработчиков. Их можно будет развернуть как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков. MWS планирует привлечь к сотрудничеству по новой программе более 300 ведущих ИТ-компаний и интеграторов страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках программы партнеры смогут перепродавать передовые ИИ-сервисы MWS, в том числе платформу для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, такие как виртуальная инфраструктура, VI с GPU и объектное хранилище, инструменты разработки, среди которых платформа для эксплуатации контейнеризированных приложений MWS Container Platform и решение для интеграции высоконагруженных систем в разнородных ИТ-ландшафтах MWS Octapi, а также бизнес-приложения, среди которых сервис для совместной работы MWS Tables, корпоративная почта и виртуальный диск.

Программа предусматривает три варианта сотрудничества. Первый — агентская модель: партнер регистрирует лид, после чего MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение партнера может составить до 20% от выручки по заключенным контрактам. Второй — реселлерская модель: партнер закупает продукты MWS по специальным партнерским ценам и перепродает их конечным клиентам. Этот вариант подходит компаниям, которые хотят полностью контролировать процесс продаж и взаимодействие с клиентами. Заработок партнера по такой схеме может составить до 35%. Третий — модель разработчика: позволяет интегрировать сервисы MWS (например, GPT или Data) в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнера без раскрытия информации о конечных пользователях (white-label). Этот формат ориентирован на разработчиков и ИТ-компании, предлагающие комплексные решения на базе технологий MWS.

Первыми партнерами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, «Концепт разработка» и GlowByte.

«Мы видим перспективы для местных ИТ-компаний и интеграторов в рамках новой партнерской программы. Нижегородские компании смогут зарабатывать, развертывая облачные решения, AI-технологии и специализированные сервисы для клиентов любого масштаба. Уверен, что местные разработчики и интеграционные компании найдут применение новым инструментам, предлагаемым МТС Web Services, и смогут успешно внедрять их в самые разнообразные проекты», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

