Mail запустил подписку для фотографов

В линейке тарифов Mail Space появился новый тариф для фотографов. Пользователям стали доступны расширенные возможности облачного хранилища и преимущества платформы для профессиональных фотографов Vigbo: ретуширование снимков, создание персонализированных галерей и отслеживание статистики скачиваний. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Новый тариф позволяет связать аккаунт в Облаке Mail с платформой для фотографов. Пользователям станет доступен новый раздел в их облачном пространстве «Галереи Vigbo». Туда они смогут загрузить снимки и с помощью одной кнопки перейти в сервис для фотографов. Тариф позволяет безопасно хранить тяжелые исходники, обрабатывать снимки, настраивать и оформлять галереи, а также делится ими с клиентами.

«Мы активно развиваем подписку Mail Space, чтобы каждый пользователь мог приобрести необходимые инструменты для работы или хобби на выгодных условиях. Недавно мы запустили «Семейный» тариф», а теперь — тариф для фотографов, который поможет реализовывать идеи наших пользователей на новом уровне», — сказал руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака Mail» Сергей Прокудин.

«Мы объединили надежность «Облака Mail» и экспертизу Vigbo в передаче съемок. Теперь фотограф хранит исходники там, где ему удобно, а готовые серии в один клик превращает в стильные галереи с ретушью и аналитикой — без дублей файлов и лишней рутины. Съемки в глазах клиентов выглядят гораздо более профессионально. Вместо обычных папок — живая, красивая лента в формате персонального сайта, которая с первых секунд вызывает вау-эффект. Такой опыт запоминается, и клиенты с радостью возвращаются к фотографу на повторные съемки», — сказала Наталья Байко, директор по развитию Vigbo.

