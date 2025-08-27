CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: пенсионеры Дагестана перешли на цифровое общение

В районах республики абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 15% больше мобильного трафика. Суммарно на них приходится уже более 30% интернет‑данных в селах и аулах. Об этом CNews cообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, летом 2025 г. сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 8 ГБ в месяц. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети почти на 30% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о географии, то здесь впереди по общему объему трафика села Карабудахкент, Каякент и Гуниб.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 31% пенсионеров, у остальных — смартфоны.

«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру связи в сельских территориях региона, модернизируя существующие сети и внедряя современные технологии. К концу августа работы прошли практически во всех районах республики, в туристических локациях, на побережье, а также в горных и отдаленных населенных пунктах», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

