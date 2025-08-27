Обновленный интерфейс «Яндекс Лавки» поможет быстрее находить нужные товары

«Яндекс Лавка» обновила мобильное приложение: впервые на главной странице основным сценарием стала рекомендательная лента товаров. Благодаря ML-моделям покупателям будет проще знакомиться с новинками сервиса и находить в ассортименте нужные и интересные позиции. По данным «Яндекс Лавки», в обновленном приложении пользователи стали на 50% чаще замечать и покупать новые для себя товары, а общий объем заказов с рекомендательного блока на главной странице вырос на 70%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Чтобы подобрать релевантные для пользователя новинки и дополнения к обычному набору продуктов, ML-алгоритмы анализируют историю покупок и предпочтений конкретного клиента, а также действия похожих на него пользователей. Например, если пользователь часто покупает мармелад, то при появление в ассортименте Лавки новых желейных конфет, алгоритмы предложат их в рекомендациях. Система также учтет, что другие пользователи с похожими предпочтениями часто заказывают еще и пастилу, и порекомендует ее как дополнение к его привычной корзине.

Также в приложении появился новый элемент навигации — таббар. Это нижнее горизонтальное меню с быстрым доступом к четырем основным разделам: «Главная», «Каталог», «Готовая еда» и «Корзина». Решение выделить готовую еду отдельной кнопкой на таббаре, на ряду с каталогом и корзиной, связано со стабильно растущим спросом на эту категорию — уже сейчас она составляет до 25% продаж в «Яндекс Лавке».

Обновленная навигация и фокус на рекомендации стали ответом сервиса на рост ассортимента «Яндекс Лавки»: за шесть лет он увеличился более чем в 10 раз. Теперь пользователям стало проще ориентироваться в каталоге и находить релевантные предложения.