CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пять первых базовых станций связи от отечественной компании «Булат» запущены в отдаленных уголках Пермского края

«Ростелеком» запустил в пяти малых населенных пунктах Пермского края первые базовые станции связи от отечественного поставщика – компании «Булат». Больше 1000 жителей глубинки получили качественный мобильный интернет и надежную голосовую связь. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) по госконтракту с Минцифры «Ростелеком» реализует при технической поддержке мобильного оператора Т2. По традиции цифровой компании, вышкам присваивается уникальное наименование. Одна из новых базовых станций «Булата» в Прикамье получит символичное название «Я русский».

Татьяна Ромодина, жительница подключенной деревни: «Раньше мы были словно отрезаны от мира. Сейчас я спокойно пользуюсь порталом госуслуг, оплачиваю счета за коммунальные услуги со смартфона, ищу рецепты новых блюд в интернете и общаюсь с детьми и подругами по видеосвязи. Благодаря появлению связи жизнь стала намного проще и удобнее».

В Сеть впервые вышли пять поселений в Ильинском, Куединском, Соликамском и Частинском муниципальных округах, а также Кунгурском районе. Среднее потребление мобильного интернет-трафика за первый месяц работы базовых станций в подключенных населенных пунктах составило 1600 ГБ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Пермский край – один из лидеров среди регионов России по обеспечению жителей связью. Голосовая связь и мобильный доступ к интернету доступны уже 99,8% прикамцев. Продолжаем подключать сотовую связь и интернет в небольших населенных пунктах региона. Для этого совместно с федеральными коллегами развиваем важный сектор экономики – ИТ-отрасль. Поддерживаются и продвигаются местные компании, внедряются отечественные технологии, совместно с профильными министерствами ведется работа по доступности населению государственных услуг».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «С 2021 г. по федеральной программе УЦН 2.0 мы обеспечили мобильным интернетом и голосовой связью более 170 населенных пунктов Пермского края, построив сотни километров волоконно-оптических линий. Запуск базовых станций стандарта GSM/LTE-1800 от российской компании "Булат" подтверждает готовность "Ростелекома" двигаться вперед в сфере импортозамещения».

«Мозг» новых базовых станций – программное обеспечение и системы управления – на 100% отечественные и сборка происходит в России. Оборудование адаптировано под российские стандарты, требования рынка, защищено от цифровых угроз и готово к экстремальным перепадам температуры. Благодаря размещению аппаратуры на высоких антенно-мачтовых сооружениях стабильный сигнал доступен в каждом уголке населенного пункта.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «Сегодня проект УЦН 2.0 вышел на новый уровень, но продолжает оставаться важнейшим элементом цифровизации региона. До конца 2025 г. в крае появится еще 58 новых вышек связи, созданных на базе отечественных компонентов. Они обеспечат мобильным интернетом и голосовой связью труднодоступные территории края, где живут от 100 до 500 человек».

После обсуждения технических требований совместно с мобильными операторами и подтверждения спроса производители готовы расширить функционал программного обеспечения базовых станций «Булат» до передачи сигнала по технологии 5G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: