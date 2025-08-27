Спрос на цифровые сервисы растет в преддверии премьер сериалов — исследование «ЮMoney»

Расходы россиян на цифровые подписки перед началом осени 2025 г. выросли на треть по сравнению с 2024 г. Наибольший рост демонстрирует сегмент внутриигровых покупок: спрос на платные функции увеличился в 2,5 раза. Главные драйверы роста спроса на онлайн-кинотеатры, музыкальные и книжные сервисы — сезонный фактор и ожидание премьер новых сериалов. Традиционное кабельное и спутниковое ТВ тоже пользуется спросом — число оплат выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В конце лета 2025 г. аналитики «ЮMoney» фиксируют рост интереса пользователей к цифровым развлечениям. Выяснилось, что с 1 по 15 августа 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. россияне стали активнее оформлять подписки на фильмы, музыку и книги, а также тратить больше на платные функции в приложениях и внутриигровые покупки. Эксперты связывают подобную активность с сезонным фактором и ожиданием премьер популярных телепроектов.

Как отмечают аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), с 1 по 15 августа 2025 г. число оплат подписок на музыку, фильмы и книги выросло на 33% относительно аналогичного периода 2024 г., и на 6% относительно июля 2025 г. Средний чек стал на 28% больше и составил 278 руб. Спрос на платные функции и покупки в приложениях вырос в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 11%, до 726 руб.

Игровая индустрия тоже продолжает развиваться. За отчетный период спрос на внутриигровые товары вырос на 32%, а общий оборот платежей — на 19% год к году. В то же время средний чек снизился на 10% и составил 530 руб.

Интересную тенденцию демонстрирует и традиционное телевидение. С 1 по 15 августа 2025 г. платежей за услуги кабельного и спутникового вещания стало на 20% больше, чем годом ранее, а оборот в этой категории вырос на 30%. Средняя стоимость услуги составила 512 руб. (+8%).

«Конец лета — традиционное время смены потребительских моделей. Люди возвращаются из отпусков, школьники и студенты готовятся к учебе, а медиаиндустрия — к сезону громких премьер. Рост спроса, который фиксирует «ЮKassa», отражает глобальный тренд на цифровизацию досуга. Мы видим, что пользователи все чаще отдают предпочтение персонализированному контенту по подписке», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Эксперты отмечают, что существенная положительная динамика обусловлена также расширением экосистемы доступных сервисов — как для развлечений, так и для общения. У современных пользователей есть доступ к беспрецедентному разнообразию контента, что стимулирует рост рынка цифровых услуг.