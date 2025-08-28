«Кит» включил «светофор»

Транспортная компания «Кит» продолжает совершенствовать сервис для своих клиентов. В личном кабинете пользователей появилась визуальная система отслеживания статуса оплат, выполненная в формате «светофора». Об этом CNews сообщили представители ТК «Кит».

Новая функция позволяет видеть текущий статус оплаты своих заказов. Система включает три основных статуса, каждый из которых обозначен определенным цветом: зеленый для полностью оплаченных заказов, красный сигнализирует о необходимости оплаты или при поступлении частичной оплаты, а оранжевый указывает на то, что счет еще не был выставлен.

Для повышения удобства использования разработчики добавили всплывающие подсказки к каждому статусу. При наведении курсора мыши (или нажатии в мобильной версии) пользователи получают подробную информацию о текущем состоянии оплаты своего заказа.

Особого внимания заслуживает система обновления статусов. При оплате через сайт, в представительстве компании или водителю-экспедитору статус меняется мгновенно. При осуществлении банковского перевода обновление информации происходит до трех банковских дней.

«Мы стремимся сделать процесс взаимодействия с компанией максимально прозрачным и удобным для наших клиентов. Новая система статусов оплат — это еще один шаг к повышению качества обслуживания», — отметили представители ТК «Кит».

Внедрение визуальной системы контроля оплат является частью масштабной программы по модернизации личного кабинета «Кит», направленной на улучшение пользовательского опыта и повышение эффективности взаимодействия с клиентами.