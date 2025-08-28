CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечит скоростным интернетом кампусы Финансового университета при Правительстве России

МТС приступила к реализации проекта по подключению к высокоскоростному гигабитному интернету общежитий Финансового университета при Правительстве России в Москве. В рамках проекта компания подведет интернет по волоконно-оптической технологии GPON во все столичные кампусы вуза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС проведет гигабитный интернет в 11 корпусов общежитий Финуниверситета, расположенных в семи районах Москвы: Алексеевский, Аэропорт, Савёловский, Зюзино, Нагатино-Садовники, Хорошевский и Сокол. В настоящий момент к интернету подключены два корпуса на улице Керченской в Зюзино. В семь зданий общежитий МТС подведет линии связи до конца 2025 г. и еще в два – в начале 2026 г.

В общей сложности по завершении проекта благодаря скоростному интернету более 5000 студентов, аспирантов и преподавателей, проживающих в столичных общежитиях университета, смогут выходить в сеть сразу на нескольких устройствах без потери качества.

«Самый первый вопрос, который студенты задают при заселении в общежитие - есть ли интернет? Это важный инструмент, который помогает учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать, узнавать новости, смотреть фильмы и видео. Для этого мы реализуем проект по подключению к гигабитной сети всех кампусов одного из самых авторитетных вузов страны», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON фиксированный интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49800 километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: