МТС подготовила новый международный терминал хабаровского аэропорта к высоким скоростям

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой территорию нового международного терминала в Хабаровске. Внутри здания, а также на прилегающей к терминалу территории пассажиры смогут пользоваться мобильным 4G-интернетом и голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадь нового международного терминала в аэропорту им. Г.И. Невельского больше 20 тыс. кв. м. Чтобы обеспечить его связью, МТС реализовала проект indoor-покрытия, то есть провела необходимую инфраструктуру внутри здания. Железобетонные стены, межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения – это особенности архитектуры, которые становятся препятствием для внешнего сигнала, поэтому специалисты компании разработали техническое решение, которое смогло обеспечить стопроцентное покрытие всего терминала и дать посетителям доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному интернету.

«Обеспечение скоростным мобильным интернетом транспортных хабов - одно из приоритетных направлений для МТС. Мы первыми оцифровали новый аэропорт Хабаровск в 2019 г., теперь ключевым объектом для нас стал международный терминал. Пассажиры не готовы отказываться от доступа к привычным сервисам до самого взлета, поэтому мы выстроили телеком-инфраструктуру таким образом, чтобы полностью покрыть всю территорию комплекса без белых пятен. Мы надеемся, что путешествия для наших абонентов станут еще комфортнее», – отметила директор компании МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

