МТС Web Services оцифровала подготовку к школе

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила бесплатный шаблон для создания списка покупок к учебному году с расчетом цен и процента готовности ребенка к школе. Дашборд доступен в сервисе для командной работы MWS Tables. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Tables – сервис для командной работы и создания приложений без кода на основе таблиц. В специально созданном шаблоне «Школьный квест: ничего не забыть» добавлены чек-листы покупок по категориям, а также доступен калькулятор расходов. Доступ к списку могут иметь до трех человек, что позволяет нескольким членам семьи участвовать в подготовке ребенка к школе: в режиме реального времени видеть, какие товары уже куплены и не приобретать их повторно, сконцентрировавшись на необходимых вещах.

Согласно аналитике МТС Adtech, 65% опрошенных родителей заранее запланировали подготовку к учебному году, тогда как 35% оставили все необходимые покупки на последнюю неделю августа. В среднем на сборы ребенка в школу семьи планируют потратить от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. В этот ценовой диапазон планируют уложиться 42% родителей учеников младшей школы, 37% – средней и 28% – старшей школы. Более 100 тыс. руб. на подготовку к школе потратят 16% респондентов, чьи дети посещают старшие классы, 12% – средние и 8% – младшие.

Расходы на подготовку детей к школе оценили и аналитики «МТС Банка», значительных изменений в тратах россиян в июне и июле они не наблюдали. В августе 2025 г. ситуация сильно изменилась – продажи детской одежды увеличились на 54% по сравнению со среднегодовым значением, причем самый внушительный рост наблюдается именно к концу месяца. Если в первую неделю августа 2025 г. количество транзакций выросло на 38% в сравнении со средним в июле 2025 г., то во вторую неделю августа 2025 г. – уже на 85%, а в третью – продажи увеличились в 2,1 раза. В сентябре также обычно отмечается повышенный спрос в этой категории – в 2024 г. он был на 11% больше среднегодового.

По данным прошлых лет, в магазинах канцтоваров и школьных принадлежностей самый значительный всплеск продаж наблюдается в сентябре, когда уже понятны конкретные потребности. Так, в августе 2024 г. продажи были на 13% выше среднегодового уровня, а в сентябре 2024 г. – на 61%. Если смотреть понедельные значения этого года, то значительный рост в магазинах канцтоваров – на 19%– наблюдался в третью неделю августа. Также аналитики отмечают, что в рассматриваемых категориях с каждой неделей растет не только количество транзакций, но и средние чеки.

«Доска для подготовки ребенка в школу была создана сотрудниками компании себе в помощь, заметив интерес к ней внутри MWS, мы решили поделиться наработкой со внешней аудиторией. У нас получился полноценный инструмент, который избавляет родителей от непрактичных списков на бумаге, а также помогает экономить бюджет – наверняка многие сталкивались с покупкой ненужных товаров или задваиванием расходов, особенно, если в сборах участвует вся семья. До трех человек могут работать в MWS Tables бесплатно. Думаю, люди оценят удобство нашего сервиса и будут использовать его и для других задач. Уже сейчас доступны шаблоны для HR, маркетинга, управления продуктами и проектами», – сказал ведущий менеджер по продукту Александр Антипов.