В амурских селах стали чаще использовать умные технологии

Сельчане в Амурской области стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах региона, выросло на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидерами по цифровизации стал Благовещенский и Свободненский районы области. Местные жители составляют почти половину всех сельских пользователей электронных помощников — их доля суммарно составляет 43%. Вместе с тем в 2025 г. наиболее активно гаджеты устанавливают жители Тындинского района: количество умных устройств здесь выросло в пять раз. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Сковородинского (+78%) и Ромненского (+74%) районов.

В небольших населенных пунктах Амурской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%). На третьем месте жители 25–34 лет и старше 55 лет — на каждую возрастную категорию приходится по 18% пользователей. Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 3% от всех владельцев умных устройств в регионе.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился в три раза. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло сразу в 5,5 раз.

Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» модернизируют объекты связи в населенных пунктах Амурской области. Строительство новых базовых станций и обновление телеком-оборудования позволило оператору запустить LTE в селах Романовка, Аячи, Аврамовке, Виноградовке, Старой Райчихе и др.

