«Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске

28 августа 2025 г. в Челябинске заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Жителям и гостям города доступны более 200 автомобилей Haval Jolion. Арендовать машину можно через приложение «Драйва» или «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Пользователи могут выбрать удобный формат аренды. Для коротких поездок подходит тариф «Минуты» со стоимостью от 12 руб. за минуту. Если планируется длительная поездка, выгоднее воспользоваться тарифом «Часы и дни» — два часа аренды будут стоить от 350 руб.

Зона работы сервиса охватывает не только Челябинск, но и ближайшие города и пригороды: Миасс, Озерск, Копейск, Щучье и другие населенные пункты. Подробная карта доступна в приложении.

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории «В». Безопасность в каршеринге обеспечивается с помощью технологий «Яндекса». Все автомобили «Яндекс Драйва» оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем.

Челябинск стал девятым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.