«Яндекс Путешествия» расскажут о доступной среде в отелях

«Яндекс Путешествия» начали показывать информацию о доступности отелей. Теперь путешественники могут подыскать отель, где есть подходящий для коляски лифт или парковка для людей с инвалидностью, а также узнать детали об оснащении здания и номеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сведения о доступности пригодятся не только туристам на инвалидных колясках — они будут полезны и родителям маленьких детей, и тем, кто восстанавливается после травмы или болезни.

Найти отель с нужными параметрами помогут фильтры. Достаточно отметить то, что требуется, например «Номер на первом этаже» или «Пандус», — и «Путешествия» покажут объекты, которые соответствуют запросу. На карточке отеля можно посмотреть подробности — например, есть ли автоматическая дверь или кнопка вызова персонала. Если требуется номер, адаптированный для людей на колясках, сервис предложит варианты и перечислит, что есть внутри: от поручней до безбарьерного душа.

Для некоторых отелей доступны 3D-туры — по зданию и номерам. Они помогут понять, как выглядит в жизни то, что описано на карточках.

Данные о доступности предоставляют сами отели. Чтобы упростить им задачу, «Яндекс Путешествия» составляют инструкции — к примеру, как правильно описать номер для людей с инвалидностью или как сделать отель удобнее для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

«Чтобы полно и достоверно рассказать о доступности, требуется проделать большую работу. Простым перечислением тут не обойтись. К примеру, наличие пандуса не означает, что в отель можно въехать на коляске — возможно, он слишком крутой или ведет к тяжелой двери. Сейчас вместе с отельерами мы работаем над созданием комплексных инструментов для оценки доступности», — сказал руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

Сегодня принять гостей с ограниченными возможностями здоровья готовы 8000 отелей по всей России, представленных на «Яндекс Путешествиях». В будущем предложений станет больше.