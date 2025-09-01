iTrend: стоимость рекламы в Telegram для b2b ИТ выросла на 457% за три года

Коммуникационное агентство iTrend провело исследование стоимости рекламы в Telegram в сегменте b2b ИТ с 2022 по 2025 г. Медиаинфляция за три года составила 457%. Стоимость одного подписчика увеличилась в 5,5 раза. Прямые размещения рекламы в Telegram-каналах подорожали в 15,5 раза.

Специалисты iTrend проанализировали прайс-листы больше 100 каналов ИТ-тематики и кейсы рекламного продвижения Telegram-каналов в узкой нише b2b ИТ бюджетом более 7 млн руб.

За 3 года стоимость подписчика (CPF) в b2b ИТ выросла в 5,5 раза. В 2022 г. она составляла 148 руб., в 2023 г. увеличилась до 221 руб., к концу 2024 г. подскочила до 511 руб. По итогам первого полугодия 2025 г. показатель достиг 825 руб.

В 2022 г. средний CPM (стоимость 1 тыс. показов рекламного сообщения) в ИТ-каналах при размещении через администраторов (посевы) составлял 1048 руб. В 2025 г. этот показатель вырос до 16187 руб. Размещение через рекламные биржи дополнительно увеличивает стоимость на 10-20%.

Можно выделить несколько причин высокой медиаинфляции в рекламе в Telegram. Во-первых, популярность мессенджера увеличивается: в 2022 г. им пользовались 54 млн россиян, в 2025 г. — больше 100 млн. Люди больше проводят времени в Telegram (по последним данным Mediascope, в среднем — 47 минут в день). Растет количество каналов и рекламодателей.

При этом внимание аудитории рассеивается из-за огромного количества однообразных каналов. Это становится причиной снижения конверсии: если на старте работы в Telegram Ads можно было наблюдать CTR (отношение числа кликов по рекламному объявлению к числу его показов) в 1-2%, то сейчас вполне эффективным считается все, что выше 0,2%.

Во-вторых, финансовый порог входа в Telegram Ads значительно снизился. Если на старте инструмент был доступен при пополнении кабинета на 2 млн евро, то в 2022 г. сумма упала до 3 тыс. евро. Сейчас можно получить доступ к платформе при пополнении кабинета от 250 евро или без начального бюджета с постоплатой. Однако комиссия реселлеров Telegram Ads увеличилась с 15% до 20%. Кроме того, необходимо доплачивать за дополнительные функции объявлений. Например, за добавление картинки или видео платформа берет +80% к стоимости.

В-третьих, серьезной проблемой стал наплыв ботов — на них бесполезно расходуются деньги рекламодателей. Это вынуждает закладывать бюджет на анализ трафика и увеличивает стоимость подписчика.

«С медиаинфляцией в Telegram невозможно бороться — к ней нужно адаптироваться. Альтернативы этому инструменту продвижения особенно в такой сложной сфере как b2b ИТ сегодня нет, — сказала Ольга Мельниченко, руководитель отдела рекламы iTrend. — Если Telegram-канал приносит лиды и решает бизнес-задачи, останавливать продвижение — ошибка. Подписчик даже за 800 руб. в ИТ-сегменте может окупиться многократно. Если бюджет ограничен — стоит сузить фокус: лучше получить 20 релевантных подписчиков, чем 100 случайных. Можно попробовать альтернативные источники трафика: в нашей практике есть кейсы, когда реклама Telegram-канала в VK и «Яндексе» приносила подписчиков дешевле, чем с Telegram Ads или посевов. Не стоит забывать про бесплатные методы продвижения канала — коллаборации, упоминания на сайте и в рассылках».