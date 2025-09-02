CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Hybrid запустила AI Assist для автоматизации настройки рекламных кампаний

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, представила AI Assist. Это новый инструмент для точной настройки рекламных кампаний на основе данных аналитики и персональных рекомендаций. Решение работает в составе комплекса Core AI и использует данные, генерируемые инструментом Copilot.

AI Assist работает в двух режимах. Первый — это нативные рекомендации, которые система отображает непосредственно в интерфейсе во время настройки параметров кампании. Второй режим предполагает комплексный анализ активных рекламных кампаний с последующей выдачей предложений по их оптимизации. Рекламодатели могут автоматически применять эти рекомендации или вручную выбирать отдельные изменения.

В основе работы инструмента лежит глубокий анализ кампаний в реальном времени. Система выявляет пробелы в настройках, узкие места и скрытые возможности, предлагая решения по оптимизации показов, подбору аудиторий и корректировке бюджетов. Это позволяет не только исправлять недочеты, но и выстраивать эффективные рекламные стратегии.

Одно из ключевых преимуществ AI Assist — моментальное предоставление обратной связи, что сокращает время на анализ и снижает количество ошибок.

«AI Assist позволяет видеть общую картину и при этом не терять важные детали. Его ценность в том, что рекомендации приходят именно тогда, когда могут изменить ход кампании», — сказала директор по продукту Hybrid Светлана Другова.

Инструмент доступен в составе комплекса Core AI и направлен на развитие автоматизации и интеллектуальной поддержки в Hybrid Platform.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: