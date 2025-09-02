В Москве запущен сервис «Технохантер» для студентов

В Москве запущен сервис «Технохантер» для студентов и молодых специалистов в сфере высоких технологий. Об этом CNews сообщил представитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Технохантер» — это онлайн-сервис для студентов, аспирантов и выпускников топовых вузов, позволяющий начать карьеру в сфере высоких технологий через участие в стажировках у резидентов кластера «Ломоносов». Сервис был запущен 1 сентября — в День знаний.

Через сайт студент выбирает резидента кластера, оставляет заявку, проходит собеседование и напрямую подключается к R&D-процессу компании. Таким образом, стажировка становится отправной точкой для профессионального развития.

Сервис учитывает особенности российского рынка труда и позволяет бизнесу получать доступ к мотивированным молодым кадрам, а студентам — приобретать реальные навыки и работать над технологическими задачами вместе с опытными специалистами. Участники получают доступ к современной инфраструктуре: офисам, коворкингам, лабораториям и возможностям по тестированию продуктовых гипотез.

В пилотном спринте уже участвуют студенты МГУ, МГТУ им. Баумана, РХТУ им. Менделеева, МФТИ и «Сколково». К программе готовятся присоединиться и другие вузы, включая Российский университет дружбы народов.

Кластер «Ломоносов», на базе которого действует сервис, является частью инновационного научно-технического центра «Воробьевы горы» при МГУ. «Технохантер» становится связующим звеном экосистемы, объединяющей университеты, студентов и технологические компании в единую систему подготовки кадров и разработки новых продуктов.

С точки зрения работодателей сервис снижает затраты и риски при найме, предоставляя доступ к кандидатам, уже прошедшим первичную адаптацию и показавшим результаты на практике.