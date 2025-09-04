CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

2ГИС интегрировал свои решения с отечественной СУБД Haribda

2ГИС подтвердил работу своих API- и SDK-инструментов с российской распределенной СУБД Haribda от Smart technologies. Это расширяет возможности российских компаний по использованию отечественных картографических и геопространственных решений 2ГИС в on-premise-среде. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies.

Совместимость проверили в серии тестов, которые охватывают ключевые сценарии использования технологий 2ГИС. Среди них — отображение динамической карты с возможностью ее перемещения и масштабирования. Результаты испытаний продемонстрировали стабильную работу, высокую производительность и корректную интеграцию компонентов.

Haribda — отечественная высокопроизводительная распределенная NoSQL СУБД с широкими столбцами, разработанная Smart technologies. Она помогает стабильно обрабатывать большие объемы данных в реальном времени и подходит для геосервисов: для них важны масштабируемость, отказоустойчивость и эффективность при высоких нагрузках. Решение подойдет промышленным и распределенным организациям, работающим с пространственными и справочными данными.

«Мы видим устойчивый спрос на продукты, построенные на полностью импортозамещенных компонентах, и активно развиваем совместимость с такими технологиями. Поддержка Haribda — логичный шаг: СУБД обеспечивает надежность, масштабируемость, а также позволяет создавать навигационные и картографические решения, готовые к аттестации информационных систем», — отметил Егор Юдин, менеджер продукта on-premises 2ГИС.

«Для нас важно, чтобы отечественные высоконагруженные решения, такие как Haribda, были не просто альтернативой зарубежным СУБД, но и полноценной технологической опорой для масштабных проектов. Совместимость с технологиями 2ГИС — это подтверждение зрелости нашей платформы и ее готовности к промышленной эксплуатации», — сказал Александр Евсиков, директор департамента сервисных проектов Smart technologies Soft.

