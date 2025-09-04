CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Фитмост» запустил проект «Ультра» с эксклюзивными студиями и премиум-сервисом

ИТ-компания в сфере fitness & wellnes «Фитмост» запустила сервис «Ультра» — проект, сфокусированный на селективной выборке студий и премиум-сервисе.

В разделе «Ультра» собраны престижные бьюти, спорт и велнес студии. Сейчас здесь представлено более 200 локаций. Пользователи получают возможность эксклюзивного доступа, посещение премиальных тренировок и мероприятий от партнеров. Кроме того, «Ультра» позволяет спланировать тренировки на 14 дней вперед — у обычных пользователей эта возможность ограничена, расписание доступно для бронирования только на ближайшую неделю.

Еще один плюс нового формата – в премиальном консьерж-сервисе. У пользователей «Ультры» есть возможность не только оптимизировать процесс записи, но и получить советы, куда можно сходить поблизости — подборка локаций с высокими рейтингами и актуальными данными по загруженности.

«Сервис “Ультра” — это не просто про увеличение охватов, это стратегический шаг в сторону роста бизнеса. Студии получают доступ к аудитории с высокой платежеспособностью, увеличивают средний чек за счет клиентов с высоким LTV и укрепляют свой имидж в новых сегментах. Это поможет партнерам сделать свою студию заметнее на фоне конкурентов и сформировать премиальное комьюнити вокруг себя», — отметила Александра Герасимова, CEO «Фитмост».

Студии, вошедшие в премиальную подборку сервиса «Ультра», получают доступ к новой аудитории из бизнес- и люкс-сегментов. Помимо этого, их страница в приложении будет обновлена: партнеры получат выделенный пин на карте, эксклюзивный дизайн карточки и дополнительные стильные элементы оформления.

