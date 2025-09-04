Клиентам «Яндекс Еды» и «Деливери» стала доступна доставка из сети магазинов “Детский мир”

Клиенты «Яндекс Еды» и «Деливери» теперь могут купить товары из ассортимента сети магазинов «Детский мир». К заказу доступно более 50 тыс. позиций: от школьных принадлежностей до средств гигиены. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Благодаря этому клиенты сервисов получат доступ к более широкому ассортименту, а «Детский мир» — возможность выйти на новую аудиторию. Сейчас ежемесячная аудитория «Яндекс Еды» и «Деливери» составляет 20 млн пользователей.

На первом этапе заказать доставку можно будет из 150 магазинов в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других. Всего же планируется охватить свыше 1 тыс. филиалов по всей стране. Пользователи смогут выбирать товары, которые есть в наличии в ближайшем к ним магазине сети. Курьер-партнер сервисов привезет покупки через 1-2 часа. Максимальный вес заказа — 30 кг.

«Яндекс Еда» и «Деливери» регулярно расширяют количество партнеров и добавляют их товары в свой ассортимент. «Детский мир» – первый крупный партнер среди ритейлеров категории «товары для детей», который позволит сервисам развиваться в направлении доставки детских товаров.