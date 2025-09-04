CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Количество семейных сторис в «Облаке Mail» выросло в два раза

За первое полугодие 2025 г. «Облако Mail» с помощью искусственного интеллекта сгенерировало более 1,7 млрд сторис – воспоминаний из фото и видео пользователей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Объем созданных ИИ историй с изображением детей вырос на 93% и вошел в топ-3 категории по сравнению с 2024 г. На это повлиял запуск нового тарифа для семейных пользователей с увеличенным местом в облачном хранилище и дополнительными возможностями.

Лидер в категориях в текущем периоде 2025 г. сохранился — сценарий «Ваша коллекция». На него пришлось более 233 млн сторис. На втором месте — «Путешествия по городу», с результатом более 141 млн воспоминаний. Третью позицию занимает сценарий «Семейные истории/Фото с детьми» — ИИ сгенерировал 116 млн сторис из фото и видео пользователей, что в два раза превышает показатели 2024 г. «Город из фото» (69 млн) и «Популярные люди на фото» (57 млн) опустились на позиции ниже, но по-прежнему входят в топ-5 по популярности.

«Ежедневно с помощью ИИ Облако генерирует более 11 млн сторис. Рост количества воспоминаний семей с детьми обусловлен нашим ориентиром на семейность и запуском специального тарифа в линейке Mail Space. В текущем году общее количество таких фото и видеофайлов пользователей выросло в 3 раза. Это говорит о растущем интересе к семейным продуктам, а также о высоком доверии к нашим технологиям», — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления «Облако Mail».

В основе данной функциональности нейросеть определяет объекты, а затем анализирует изображения по качеству содержания. Это помогает выделить наиболее удачные снимки. После этого алгоритм формирует сторис — подборки из фотографий и видео пользователей.

