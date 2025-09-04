Rutube запускает бизнес-аккаунты для профессиональных команд

Rutube объявил о запуске бизнес-аккаунтов — нового инструмента для продакшен-студий, правообладателей и агентств, которые работают с профессиональным контентом. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Мы тестируем бизнес-аккаунты в пилотном режиме - пилот показывает высокую гибкость, управляемость и удобство формата. Отмечу, что это первое на российском рынке подобное решение для распространения контента. Новый формат позволяет профессиональным командам консолидировать свои каналы в мастер-аккаунте, управлять сетью авторов и получать расширенную аналитику. Rutube обеспечивает аудиторию, рекламодателей, а также продвижение на первых этапах», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Бизнес-аккаунт дает возможность загружать и оформлять контент на нескольких каналах, подключать монетизацию и получать поддержку аккаунт-менеджера. Платформа предоставляет буст в выдаче и рекомендациях: новые партнеры получают заметность на главной странице и в подборках. Формат бизнес-аккаунта актуален для продюсерских центров, блогерских агентств, телеканалов, онлайн-кинотеатров и дистрибьюторов контента.

До конца 2025 г. в бизнес-аккаунтах появятся дополнительные инструменты — настройки доступа к контенту и пейволл, который позволит правообладателям самостоятельно управлять доступом к своему контенту.