МТС прокачала связь в Международном центре самбо и бокса

МТС улучшила качество мобильной связи в спортивном комплексе единоборств – международном центре самбо и центре бокса в столичных «Лужниках». Благодаря современной сети связи спортсмены и болельщики смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всей территории комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спортивный комплекс единоборств объединил в себе две спортивные площадки: международный центр самбо и центр бокса. Семиэтажное здание занимает площадь более 45 тыс. кв. метров и оборудовано подземной парковкой на 108 машиномест. Главная особенность здания – наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволяет наблюдать за состязаниями даже с улицы. Суммарно трибуны центров вмещают в себя около 4000 посетителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

Для покрытия спортивного комплекса надежной мобильной связью специалисты МТС использовали современное indoor‑решение, установив внутреннюю базовую станцию стандарта LTE. Оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с и звонить, в том числе, с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет). Связь и интернет доступны на всех этажах и подземной парковке дворца спорта.

«Московские спортивные объекты по праву вызывают чувство гордости как в силу своих архитектурных особенностей, так и благодаря оснащенности цифровой инфраструктурой. Чтобы посетители международного комплекса единоборств могли свободно стримить, обмениваться фотографиями и видео непосредственно с соревнований и других мероприятий, мы использовали современные технологические решения», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в рамках программы по улучшению качества связи в столичных спортивных сооружениях МТС установила современное телеком-оборудование в ледовом дворце «Кристалл», Дворце тенниса, универсальном спортивном зале «Дружба», ледовом дворце в Мневниковской пойме, дворце «Баскет Холл Москва» и на других спортивных объектах.

CNews — 25 лет лидерства

