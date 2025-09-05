Улан-Удэ вышел на новый уровень 4G

Улучшенным качеством мобильной связи могут воспользоваться жители и гости столицы Бурятии. В 2025 г. в Улан-Удэ инженеры «МегаФона» модернизировали почти 70 базовых станций. Это позволило расширить покрытие сети, сделать сигнал 4G более стабильным, а скорость интернета увеличить на 8%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты «МегаФона» активировали дополнительные высокочастотные слои LTE и перевели частоты старого поколения в современный стандарт. Это помогло разогнать скорость интернета и увеличить емкость сети — теперь большее количество устройств может одновременно подключиться к сети. Кроме того, в некоторых локациях был добавлен низкочастотный слой, обеспечивающий дальность сигнала и стабильное соединение.

В результате работ абоненты получили возможность более эффективно использовать цифровые технологии в повседневной жизни и работе. Обновление сети обеспечило быструю загрузку приложений и тяжелых файлов, комфортное общение и работу в онлайн.

Улучшилась и зона обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет звонить по телефону и параллельно выходить в Сеть на высокой интернет-скорости.

«В зону улучшенной мобильной связи попали многоквартирные и частные дома, образовательные, спортивные и культурные учреждения, офисы, магазины, кафе, парки и крупные транспортные узлы. В рамках модернизации мы сделали акцент на развитии LTE в Улан-Удэ, чтобы наши абоненты могли с еще большим комфортом звонить и пользоваться интернетом. Согласно статистике, за прошедшее лето местные жители увеличили трафик в сети четвертого поколения на 10,5%, а также стали звонить на 20% больше», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Обновление телеком-сети оценили и путешественники. Летом в Улан-Удэ чаще всего приезжали жители соседних Забайкалья и Приангарья, а также москвичи. В городе бывали абоненты из Красноярского края, Новосибирской и Амурской областей, Приморья. Столица Бурятии для многих туристов является транзитной точкой по дороге на Байкал, в Тункинскую долину и другие природные локаций. В Улан-Удэ они посещают музеи, попробуют местную кухню, знакомятся с архитектурой города и ближайшими дацанами.