«Авито Услуги»: спрос на ремонт техники Apple вырос в России практически в 1,5 раза

По данным платформы «Авито Услуги», в 2025 г. россияне стали заметно чаще искать мастеров по ремонту устройства Apple. 9 сентября Apple представит новые устройства, и внимание всего мира будет приковано к свежим моделям смартфонов и других гаджетов компании. Однако в России интерес пользователей сосредоточен не только на премьерах: миллионы владельцев продолжают активно использовать iPhone, MacBook и iMac прошлых поколений. По мере старения этих устройств растет потребность в их обслуживании и ремонте. Владельцы обращаются как в авторизованные сервисные центры, так и к независимым специалистам, чтобы поддерживать гаджеты в рабочем состоянии и продлить срок их службы. Об этом CNews сообщили представители

В январе-августе 2025 г. интерес к обслуживанию iPhone разных поколений вырос на 47%, а количество предложений — на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Обычно в такие услуги входит замена битого дисплея или быстро разряжающегося аккумулятора. Также владельцы относят смартфоны в ремонт, чтобы заменить разъем для зарядки, починить заедающие кнопки или высушить устройство после попадания влаги внутрь корпуса.

Ремонт и обслуживание компьютеров и ноутбуков Apple стали популярнее на 22%, а мастера предлагали свою помощь на 13% активнее. В частности, такие профессионалы могут заменить дисплей, память или аккумулятор, отремонтировать разъемы или материнскую плату, а также очистить систему охлаждения. Кроме того, пользователи нередко обращаются в сервис для обновления или переустановки операционной системы macOS, а также восстановления утраченных данных с жестких дисков.

