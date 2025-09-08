Доступ в «СберБизнес» за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно

«Сбер» полностью оцифровал создание пользователей новых сотрудников в интернет-банке «СберБизнес». Раньше добавить нового сотрудника с правом подписи можно было в офисе банка по документу, удостоверяющему личность, и с доверенностью. Теперь все проверки проходят удалённо.

Всё работает быстро и безопасно: руководитель создаёт сотрудника и заявление в «СберБизнес», а сотрудник подтверждает связь с работодателем через push-уведомление в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». После подтверждения банк готовит доверенность на сотрудника, которую подписывает руководитель. Полностью автоматизированная верификация в онлайн-банке гарантирует высокий уровень защиты.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «В среднем в месяц наши клиенты создают не менее 20 тыс. пользователей с правом подписи. Создание каждого из них ранее занимало целый рабочий день и требовало личного визита в банк. Теперь процесс занимает несколько минут и проходит полностью онлайн».

«СберБизнес» — интернет-банк для обслуживания корпоративных клиентов «Сбера». В нём можно проводить платежи, управлять зарплатным проектом, осуществлять внешнеэкономическую деятельность и оформлять кредиты. Ежемесячная активная аудитория веб-версии «СберБизнес» — 2 млн клиентов, мобильного приложения — 1,37 млн. В мобильном приложении пользователям доступен весь спектр услуг для управления бизнеса со смартфона. 612 тыс. пользователей заходят в приложение каждый день.