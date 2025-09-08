«Контур.Толк» внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч ​

Нейросеть анализирует запись созвона и формирует структурированный протокол с фиксацией ответственных и дедлайнов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По данным исследования, проведенного сервисом, если итоги встречи не зафиксированы, задачи не выполняются в 44% случаев. При этом у 28% опрошенных подготовка протокола вручную занимает в среднем 1 час.

В «Контур.Толке» искусственный интеллект автоматически трансформирует обсуждение в формализованный документ через несколько минут после завершения созвона. Протокол — это документ с четкой структурой и заголовками для быстрой навигации, который фиксирует: повестку встречи; какие темы обсуждали; к каким выводам пришли;какие задачи, кому и когда нужно выполнить.

Протокол помогает восстанавливать контекст пропущенных совещаний, документировать договоренности и отслеживать выполнение задач в разных проектах.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк»: «Технологии искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью наших продуктов. Мы наблюдаем, как ИИ меняет рабочие процессы, ускоряя обработку информации, улучшая структурирование данных и сокращая рутину. Толк продолжает развиваться как платформа для эффективных онлайн-встреч, которая помогает командам сфокусироваться на решении задач, а не на их обсуждении».

Все данные зашифрованы по современным протоколам, обрабатываются и хранятся на серверах в России, обеспечивая соответствие требованиям безопасности.