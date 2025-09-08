CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Молодые сургутяне начали учебный год с новыми скоростями интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, к новому учебному году модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции вблизи образовательных учреждений в городе Сургуте. Благодаря обновлению телеком-оборудования в разных частях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть обновили в районе Сургутского государственного университета — одного из ведущих вузов Уральского федерального округа, первого университета на территории Югры, в котором обучается более семи тыс. студентов и аспирантов. Также качество связи улучшилось на территории средней общеобразовательной школы № 32, детского сада № 2 «Умка» по улице Чехова и других учреждений.

Расширение телеком-инфраструктуры позволило сургутянам и гостям города создать более комфортные условия для учебы онлайн, стабильного подключения к образовательным платформам, просмотра видеоуроков, электронных учебников, прослушивания аудиокниг и подкастов для подготовки к лекциям. Дополнительные возможности оценят и жители прилегающих районов, где также улучшилось качество связи.

«С началом учебного года в Югре мы фиксируем рост трафика в своей сети, поэтому заранее расширяем мощности в локациях с высокой концентрацией студентов и школьников – одних из самых активных интернет-пользователей. Благодаря нашей аналитике Big Data, мы может заблаговременно определять зоны с высокой нагрузкой и улучшать качество связи. Например, недавно мы расширили сеть LTE в новом ЖК «Георгиевский» в Сургуте, где строится образовательная школа и детский сад. Наша задача — создавать надежную цифровую среду для жизни северян, чтобы семьи на высоких скоростях пользовались жизненно важными сервисами, в том числе для получения новых знаний и навыков», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

