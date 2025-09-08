В Подмосковье идет прием заявок на компенсацию затрат на лизинг оборудования

На регпортале стало удобнее подавать заявление на возмещение части средств, потраченных подмосковными предпринимателями на лизинг оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь форму для подачи заявки оснастили системой предпроверки ранее поданного заявления и проверки наличия в реестре МСП и регистрации в Московской области. Благодаря этому процесс оформления упростится, а количество отказов в предоставлении услуги уменьшится», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом автоматического расчета баллов, необходимых для получения субсидии. Это нововведение поможет сократить трудозатраты сотрудников на 8%.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Региональные предприниматели могут подать заявку на предоставление выплаты до 14 сентября 2025 г. Также получатели субсидии смогут предоставить там необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.