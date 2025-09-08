CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье идет прием заявок на компенсацию затрат на лизинг оборудования

На регпортале стало удобнее подавать заявление на возмещение части средств, потраченных подмосковными предпринимателями на лизинг оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь форму для подачи заявки оснастили системой предпроверки ранее поданного заявления и проверки наличия в реестре МСП и регистрации в Московской области. Благодаря этому процесс оформления упростится, а количество отказов в предоставлении услуги уменьшится», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом автоматического расчета баллов, необходимых для получения субсидии. Это нововведение поможет сократить трудозатраты сотрудников на 8%.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Региональные предприниматели могут подать заявку на предоставление выплаты до 14 сентября 2025 г. Также получатели субсидии смогут предоставить там необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Россияне без мобильного интернета массово подключаются к небезопасным публичным сетям Wi-Fi. Хакеры потирают руки. Опрос

Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: