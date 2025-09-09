CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

2ГИС обновил приложение для Apple Watch

2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Приложение на часах подскажет, где находится пользователь, когда выходить и сколько остановок осталось. Достаточно лишь изредка поглядывать на экран часов, чтобы быть в курсе маршрута. Новая функция уже доступна пользователям iPhone и Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Год назад 2ГИС обновил приложение для 2ГИС на Apple Watch: начал показывать на часах местоположение близких в рамках функции «Друзья на карте» и поддерживать ведение по пешему маршруту. Теперь часы умеют вести и по маршрутам общественного транспорта — с указанием номера маршрута и полезными подсказками в пути. Чтобы узнать подробности, достаточно тапнуть виджет Live Activities и прокрутить Digital Crown: на экране отобразятся направление движения, текущее местоположение и следующий отрезок маршрута.

Для того чтобы видеть основные этапы маршрута, нужно построить маршрут на общественном транспорте в приложении на смартфоне и нажать «В путь», а на часах открыть 2ГИС — приложение покажет ключевую информацию с помощью Live Activities: иконки транспорта с цветом ветки метро, номер выхода, время в пути и пересадки, если они предусмотрены.

«2ГИС знает все про общественный транспорт: показывает выходы, стороны платформ, подсказывает, в какой вагон лучше сесть и как быстрее добраться до нужного места. А теперь стало еще удобнее — маршрут в прямом смысле всегда под рукой — прямо на Apple Watch. Не нужно доставать телефон, чтобы понять, где ты, сколько остановок осталось и когда выходить — все видно на часах. Это особенно полезно, когда руки заняты или вокруг суета. Просто смотри на часы — и двигайся по маршруту», — сказал Дмитрий Ермаченков, менеджер направления «Новые интерфейсы» в 2ГИС.

Поддержка доступна на Apple Watch с watchOS 11 и iPhone под управлением iOS 18. Для корректной работы требуется приложение 2ГИС версии 7.11 или новее. Устанавливать отдельное приложение на часы не нужно — все необходимое автоматически загружается с iPhone.

