«Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров

«Паспорт участника ATI.SU» «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал информативнее. Теперь в нем будут отображаться сведения, полученные из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр дисквалифицированных лиц ФНС). Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Паспорт участника ATI.SU» содержит контактные данные юридических лиц и физических лиц, а также много другой полезной информации.

В «Паспорте» указана ключевая характеристика участника в формате звезд разного цвета. Прозрачные звезды говорят о неподтвержденном аккаунте, то есть участник не предоставил данные ATI.SU для проверки, и это означает, что неизвестно, кто в действительности пользуется этим аккаунтом. Красные звезды свидетельствуют о том, что сотрудничество с этим контрагентом может быть связано с потенциальными рисками. Зеленые — даются за подтверждение данных, продолжительную работу и другие положительные факторы.

Кроме звезд «Паспорт участника ATI.SU» содержит и много других данных, которые можно также изучить, чтобы принять взвешенное решение о сотрудничестве. С сентября 2025 г. расширен перечень этих показателей за счет информации из государственных реестров по основным фирмам в аккаунтах — кроме сведений о ликвидации учитываются достоверность данных о юридическом адресе, учредителях и руководителе организации и другое. Таким образом, в «Паспорте» появилась новая категория с красными баллами и подробной информацией о том, из чего они складываются — это дополнительный фактор, на основе которого также можно принимать решение о надежности потенциального партнера.

В ближайших планах реализация механизма, позволяющего учитывать сведения из государственных реестров не только в «Паспорте участника ATI.SU» самой компании, но и в связанных с ней юридических лицах и ИП. Это позволит оценить надежность связанных между собой компаний (по руководителю, учредителю и т. д.) и заметить возможные риски. Благодаря этой возможности в целом повысится прозрачность и безопасность работы на «Бирже грузоперевозок ATI.SU», так как теперь негативные факторы будут отображаться «Паспорте» не только по основной компании, но и по связанным с ней фирмам.

«Мы продолжаем работать над созданием прозрачной и безопасной онлайн-среды для взаимодействия участников рынка грузоперевозок. Чем больше информации — тем проще оперативно оценить надежность контрагента. Поэтому мы анализируем собственные данные, например, об активности участников Биржи и поступающих претензиях, а также стараемся использовать все доступные внешние источники информации. Сведения из государственных реестров теперь отражаются прямо в “Паспорте участника ATI.SU” — это ценный маркер для принятия решения о сотрудничестве», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».