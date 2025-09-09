iOS или Android: «2ГИС» выяснил, какие смартфоны популярнее в России

48% жителей российских миллионников запускают «2ГИС» на айфонах. Сервис геоаналитики «2ГИС» Про изучил, какие телефоны и мобильные операционные системы наиболее популярны в крупных городах. Специалисты проанализировали обезличенные данные о моделях 25 млн мобильных устройств — части парка телефонов, на которых пользователи открывали приложение «2ГИС» в первой половине 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Исследование показало, что Android — немногим более популярная мобильная операционная система в России: ее используют 52% жителей крупных городов, в 10 из 16 крупнейших городов страны Android занимает первое место по использованию. Больше всего пользователей Android в Воронеже (58%), Омске (57%) и Волгограде (56%). Интересно, что в Омске Android лидирует во всех районах города.

Среди городов-миллионников больше доля айфонов в Казани (56%), Санкт-Петербурге (54%) и Москве (53,3%). На четвертом месте, чуть отставая от Москвы — Краснодар (53,0%): этот город единственный, где телефоны на операционной системе iOS лидируют во всех четырех районах.

Самые популярные модели в России

Аналитики «2ГИС» изучили, какие модели смартфонов чаще всего используются для запуска приложения в крупнейших городах России. Самой популярной моделью iPhone в городах-миллионниках стал iPhone 11. Он занимает первое место по количеству запусков в половине городов. На втором месте — iPhone 13. Стабильно входит в топ-3 по запуску во всех городах и iPhone 15 Pro Max, который лидирует по запускам в Москве. Но пока он не догнал по массовости более доступные модели.

«В большинстве городов в топ-3 по запускам в городе входит iPhone. Однако важно учитывать, что у Android-смартфонов значительно шире модельная линейка: десятки брендов и сотни моделей делят между собой аудиторию. Поэтому, несмотря на лидерство отдельных моделей iPhone, в целом Android остаётся доминирующей платформой», — сказал Карим Валиев, аналитик данных «2ГИС Про».

В отличие от iOS, где доминируют две–3три модели, Android-смартфоны демонстрируют гораздо более широкое распределение. Xiaomi Redmi Note 13 — самый массовый смартфон среди Android. Следом за ним идет Xiaomi Redmi Note 10S и Xiaomi Redmi Note 12, а затем — Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A54 5G.

Во всех городах-миллиониках топ-1 по запускам в районе становится iPhone (из-за более узкого модельного ряда). Однако на визуализациях «2ГИС Про» в случае, если в районе по запускам лидируют смартфоны на базе Android, в топ-1 указан Android-смартфон.

Казань

В Казани самая высокая доля пользователей iPhone среди всех городов-миллионников: на операционную систему приходится 56% запусков. Больше всего пользователей iPhone в Авиастроительном районе (77%), меньше всего — в Ново-Савиновском. Это единственный район, где доля пользователей Android выше — 53%. Самая популярная модель в Казани — Apple iPhone 13, среди устройств на Android лидирует Samsung Galaxy A54 5G.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — второй город по доле запусков на айфонах (54,4%): сразу после Казани. Телефоны на iOS лидируют в 12 районах из 18, самые популярные модели по запускам— Apple iPhone 11 и Apple iPhone 13. Последний лидирует в центральных районах, а также в Пушкинском и Приморском. Из моделей Android в топе Xiaomi Redmi Note 13, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A55 5G.

Москва

Среди iPhone в столице безоговорочный лидер — iPhone 15 Pro Max. Он занимает первое место по количеству запусков в 88 районах столицы (66,7%). На втором месте — iPhone 11, который лидирует в 40 районах (30,3%). Телефоны с операционной системой Android лидируют преимущественно в районах востока и юго-востока столицы, приближенных к МКАДу, а также в Новомосковском и Зеленоградском административных округах. Среди Android-смартфонов в топе модели Xiaomi (самая популярная — Xiaomi Redmi Note 13) и Samsung (чаще всего 2ГИС запускают на Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy S23 Ultra).

Краснодар

53% запусков мобильного приложения 2ГИС в городе приходится на iOS. Краснодар — единственный город, где модели Applе лидируют во всех районах. Наибольшая доля пользователей айфонов — в Западном. Топ-1 по запуску во всех районах — Apple iPhone 11, как и в среднем по России. Среди «андроидов» лидирует Xiaomi Redmi Note 13.

Уфа

В городе доля запусков iOS составляет 51,1%, причем по количеству запусков операционная система лидирует в западных районах города (Кировский, Октябрьский, Калининский, Советский). Топ айфонов в городе примерно одинаково распределён по районам и не отличается от картины по России в целом. Среди Android лидирует Xiaomi Redmi Note 10S и Xiaomi POCO X3 Pro.

Красноярск

В городе 50,2% запусков 2ГИС приходится на Android. В пяти районах города доля пользователей iOS превышает долю пользователей Android. Последняя операционная система лидирует только в Ленинском (55%) и Кировском районах (53%). Топ смартфонов в городе примерно одинаково распределен по районам и не отличается от картины по России в целом.

Екатеринбург

В городе 50,4% запусков приходится Android. При этом iOS по доле запусков лидирует во всех районах города, кроме Железнодорожного и Орджоникидзевского. Самый популярный айфон — Apple iPhone 11, на втором месте — Apple iPhone 13, на третьем — Apple iPhone 15 Pro Max. Среди «андроидов» лидирует Xiaomi Redmi Note 10S и 13, а также Samsung Galaxy A54 5G.

Челябинск

51,5% запусков «2ГИС» в Челябинске приходится на операционную систему Android. Он лидирует в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Среди айфонов самый популярный — Apple iPhone 13, среди «андроидов» лидирует Xiaomi Redmi Note 10S.

Самара

53,4% запусков 2ГИС в Самаре приходится на операционную систему Android. По районам iOS обгоняет только в Куйбышевском (59%). Топ айфонов в городе примерно одинаково распределен по районам и не отличается от картины по России в целом. Среди смартфонов на базе Android лидируют Xiaomi Redmi Note 13, 10S и 8 Pro.

Ростов-на-Дону

В городе доля пользователей Android составляет 53,8%. Интересно, что в северных районах города доля пользователей Android превышает долю пользователей iOS, а в южных, хоть и с небольшим преимуществом — наоборот. Самая популярная модель айфона — 11, как и в среднем по России. Среди «андроидов» лидирует Xiaomi Redmi Note 13.

Нижний Новгород

54,5% запусков 2ГИС в Нижнем Новгороде приходится на Android. Доля запусков айфонов выше только в Нижегородском (56%) и Советском (52%) районах. Самый популярный смартфон — Apple iPhone 13, на базе Android — Xiaomi Redmi Note 13.

Пермь

Город вошел в топ-5 городов по доле запусков Android (54,5%). По доле запусков телефоны на iOS лидируют только в Ленинском районе, самый популярный смартфон — Apple iPhone 13. Среди «андроидов» в топе Xiaomi Redmi Note 10S.

Новосибирск

Новосибирск вошел в топ-5 городов по доле запусков Android (55%). Айфоны чаще запускают в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районе. Самый популярный смартфон в городе — Apple iPhone 13, хотя в среднем по России лидирует 11 модель. Самый популярный «андроид» — Xiaomi Redmi Note 13.

Волгоград

В городе 56% запусков приходится на Android. При этом в Кировском районе Apple лидирует: его используют 60% жителей. Среди iOS-смартфонов самый популярный — Apple iPhone 11, а в Кировском лидирует 13 версия модели. У «андроидов» лидируют Xiaomi Redmi Note 13 и Xiaomi Redmi Note 10S.

Омск

Омск занял второе место по доле запусков Android среди городов-миллионников России (57%). В городе нет ни одного района, где количество запусков iOS превысило бы количество запусков Android. Самый популярный смартфон в городе — Apple iPhone 13, хотя в среднем по России лидирует 11 модель. Самый популярный Android — Xiaomi Redmi Note 13.

Воронеж

В городе доля запусков Android составляет 58% – это самая большая доля среди городов-миллионников. Модели Apple лидируют только в Железнодорожном районе (75%). Интересно, что среди IOS-смартфонов в городе лидирует Apple iPhone 13: он уступает 11 модели только в Левобережном и Ленинском районах. Среди моделей на базе Android на лидирующие позиции, кроме Xiaomi Redmi Note 13, выходят Xiaomi Redmi Note 12 и Samsung Galaxy A54 5G.