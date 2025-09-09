«МойОфис» и InfoWatch повышают информационную безопасность корпоративного мессенджера Squadus

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и ГК InfoWatch, российский разработчик решений в области информационной безопасности, объединили усилия для защиты персональных и корпоративных данных. В новом релизе корпоративного мессенджера Squadus от «МойОфис» настроена интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Благодаря выполненной интеграции InfoWatch Traffic Monitor способен контролировать все сообщения и файлы, которыми сотрудники обмениваются в Squadus, анализировать содержащуюся в них информацию и автоматически принимать решение о допустимости ее отправки. В случае обнаружения потенциальной угрозы отправка будет заблокирована, а служба информационной безопасности получит оповещение о возможном инциденте. Мониторинг выполняется в реальном времени, и пользователям не приходится ждать, пока данные пройдут проверку. Сообщения и файлы отправляются в DLP-систему, даже если сетевое соединение нестабильно.

Интеграция настроена в новом релизе Squadus 1.10. Для совместного использования корпоративного мессенджера и DLP-системы необходимо установить и настроить модуль Traffic Monitor 7.12.1 или более позднюю версию. Взаимодействие происходит по протоколу ICAP. Администратор имеет возможность гибко настраивать параметры работы InfoWatch Traffic Monitor: включать и отключать интеграцию, указывать максимальное количество подключений и максимальный размер файла для отправки в систему, устанавливать максимальное время ответа от DLP-системы и максимальное количество попыток отправить сообщение повторно. В InfoWatch Traffic Monitor отправляются только сообщения и файлы, которые находятся и отправляются непосредственно в Squadus.

«Создавая эффективные инструменты для корпоративной коммуникации, мы в «МойОфис» стремимся делать их не только удобными, но и безопасными. Использование решений класса DLP позволяет соответствовать требования к критической информационной инфраструктуре. Интеграция мессенджера Squadus с Traffic Monitor стала продолжением нашего сотрудничество с InfoWatch. С DLP-системой наших партнеров уже интегрирован почтовый сервис Mailion», – сказал директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.

«InfoWatch Traffic Monitor позволяет своевременно выявлять возможные ИБ-риски и реагировать на них. Интеграция с корпоративным мессенджером Squadus от «МойОфис» усиливает защиту корпоративных данных и обеспечивает соответствие требованиям отраслевых регуляторов», — сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.