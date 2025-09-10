CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью прикамский участок федеральной трассы М-12

МТС обеспечила стабильное покрытие сети вдоль прикамского участка автодороги Дюртюли-Ачит. 92 километра трассы, проходящей по югу Пермского края, теперь обеспечены бесшовным покрытием голосовой связи и мобильного интернета МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители легковых автомобилей и грузового транспорта, направляющиеся из Москвы и Казани в Екатеринбург и Тюмень и обратно. Благодаря установке современного телеком-оборудования уверенная связь и высокоскоростной интернет от МТС теперь доступны автопутешественникам на протяжении всей автодороги.

Сеть LTE МТС предоставляет водителям возможность не только наслаждаться музыкой в дороге, но и оплачивать топливо через мобильные приложения, а также использовать карты и навигационные сервисы. А пассажиры могут смотреть видео в высоком разрешении и без проблем пользоваться интернетом во время поездки.

«Мы активно развиваем мобильное покрытие на важных транспортных маршрутах Пермского края. Через наш регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. МТС продолжает улучшать покрытие на автодорогах Пермского края. Так, ранее мы обеспечили связью трассу Пермь-Березники, а в этом году сеть LTE покроет Дорогу Дружбы и ключевой участок автотрассы Пермь-Краснокамск», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще