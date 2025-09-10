CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей еще восьми малых населенных пунктов в разных районах Архангельской области. Доступ к сети МТС получили более 3,5 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах в шести муниципальных образованиях Поморья, в каждом из которых проживает от 300 до 700 человек: село Малодоры в Устьянском округе, поселок Русковера в Пинежском районе, поселок Лепша-Новый и железнодорожная станция Бурачиха в Няндомском муниципальном округе, Погост в Холмогорском и Казаково в Каргопольском, а также поселок Сосновка в Коношском районе и деревня Ластола в Приморском.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет обеспечить качественной связью небольшие населенные пункты, которые зачастую располагаются далеко от районных центров. Уверенное покрытие сети обеспечивает цифровой комфорт для местного населения, а также постоянный онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. В прошлом году по программе мы запустили LTE в 58 селах и планируем и дальше развивать сеть в малых населенных пунктах, закрывая оставшиеся «белые пятна» на карте региона», – отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

