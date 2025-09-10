CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила в Приморье гигабитный интернет нового поколения

МТС запустила в Приморском крае технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента). Первыми оценить гигабитный интернет по этой технологии смогли новоселы ЖК «ДНС Сити» в поселке Новый Надеждинского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели все необходимые технические работы еще на этапе строительства новостроек. Каждый абонент получил выделенный оптоволоконный канал прямо в квартиру, через который можно подключить не только интернет, но и цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранную сигнализацию и другие сервисы. Подключение по технологии GPON позволяет обеспечить сверхвысокие скорости интернета и более надежное соединение. Даже в период максимальной нагрузки на общую сеть скорость у пользователя сохраняется.

«Несколько лет назад МТС запустила гигабитную фиксированную сеть в Находке. Сейчас доступ к сверхскоростному интернету имеют уже более 40 тысяч жителей этого портового города. Мы фиксируем растущий спрос на услугу и в других городах Приморья, особенно среди жильцов новостроек. Поэтому мы запустили гигабитный интернет нового поколения в крупном строящемся ЖК. В течение года еще более двух тысяч жильцов новостроек получат доступ к гигабитному интернету по технологии GPON», – отметила директор МТС в Приморском крае.

