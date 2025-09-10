Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»

Количество поставленных оценок на платформе превысило 1,2 млрд. Те из них, что ставят друзья пользователя, теперь видны в приложении «Кинопоиска» на телевизорах. Также обновилась мобильная версия сервиса: появился быстрый доступ к профилям друзей, истории оценок и просмотров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

«Кинопоиск» обновил личные профили пользователей сервиса. В мобильных приложениях на iOS и Android стал доступен новый вид раздела «Профиль»: теперь можно редактировать имя и публичный адрес, скрыть профиль, поделиться ссылкой на профиль и добавить друзей. На персональной странице и в профилях других пользователей стали видны лента оценок и просмотров, список друзей и подписчиков, подборка «Буду смотреть». В ленте учитываются как оценки, поставленные пользователем в энциклопедии «Кинопоиска», так и просмотренное в онлайн-кинотеатре по подписке «Яндекс Плюс».

В веб-версии также обновили дизайн интерфейса, добавив на страницу профиля ленту «Оценки и просмотры» и функционал из мобильной версии. В приложениях «Кинопоиска» на телевизорах со Smart TV и Android TV впервые появились оценки друзей: они доступны на карточках фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра.

К августу 2025 г. количество поставленных оценок на «Кинопоиске» превысило 1,2 млрд — сумма включает и отметки на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии, и оценки, поставленные в онлайн-кинотеатре подписчиками «Плюса». Больше 1 млрд оценок за все время работы сервиса поставили почти 60 млн пользователей, и 30 млн из них за последний год оценили хотя бы один фильм или сериал.

Чаще всего оценки ставят в холодные месяцы, особенно урожайным каждый год становится январь с новогодними праздниками. Например, в 2025 г. в этом месяце поставили больше 28 млн оценок. Больше всего оценок пользователи ставят в то же время, в которое чаще всего смотрят кино и сериалы: с 20:00 до 00:00.

Самая популярная оценка у пользователей «Кинопоиска» — «10», она занимает 38% от всех оценок. На втором месте «8» (17% от общего количества), на третьем — «7» (14%), недалеко от них остановилась «9» (11%). Гораздо реже ставят оценки «6» (8%) и ниже — оценки от «1» до «5» занимают в общей сложности только 12% от всех оценок.