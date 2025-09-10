CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»

Количество поставленных оценок на платформе превысило 1,2 млрд. Те из них, что ставят друзья пользователя, теперь видны в приложении «Кинопоиска» на телевизорах. Также обновилась мобильная версия сервиса: появился быстрый доступ к профилям друзей, истории оценок и просмотров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

«Кинопоиск» обновил личные профили пользователей сервиса. В мобильных приложениях на iOS и Android стал доступен новый вид раздела «Профиль»: теперь можно редактировать имя и публичный адрес, скрыть профиль, поделиться ссылкой на профиль и добавить друзей. На персональной странице и в профилях других пользователей стали видны лента оценок и просмотров, список друзей и подписчиков, подборка «Буду смотреть». В ленте учитываются как оценки, поставленные пользователем в энциклопедии «Кинопоиска», так и просмотренное в онлайн-кинотеатре по подписке «Яндекс Плюс».

В веб-версии также обновили дизайн интерфейса, добавив на страницу профиля ленту «Оценки и просмотры» и функционал из мобильной версии. В приложениях «Кинопоиска» на телевизорах со Smart TV и Android TV впервые появились оценки друзей: они доступны на карточках фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра.

К августу 2025 г. количество поставленных оценок на «Кинопоиске» превысило 1,2 млрд — сумма включает и отметки на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии, и оценки, поставленные в онлайн-кинотеатре подписчиками «Плюса». Больше 1 млрд оценок за все время работы сервиса поставили почти 60 млн пользователей, и 30 млн из них за последний год оценили хотя бы один фильм или сериал.

Чаще всего оценки ставят в холодные месяцы, особенно урожайным каждый год становится январь с новогодними праздниками. Например, в 2025 г. в этом месяце поставили больше 28 млн оценок. Больше всего оценок пользователи ставят в то же время, в которое чаще всего смотрят кино и сериалы: с 20:00 до 00:00.

Самая популярная оценка у пользователей «Кинопоиска» — «10», она занимает 38% от всех оценок. На втором месте «8» (17% от общего количества), на третьем — «7» (14%), недалеко от них остановилась «9» (11%). Гораздо реже ставят оценки «6» (8%) и ниже — оценки от «1» до «5» занимают в общей сложности только 12% от всех оценок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще