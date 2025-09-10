CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Три четверти детей в регионах записали в школу на «Госуслугах»

Приёмная кампания в школах завершилась. Минцифры сообщило о том, что на «Госуслугах» подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, — в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью «Госуслуг» родители записали в 1 класс около 2/3 всех первоклассников в стране.

Первое заявление было подано в 00:05 18 марта в Норильске. Девочку записали в школу №20. Последнее — в 23:44 5 сентября в Воронеже. Мальчик пошёл в гимназию №1.

Кто пойдёт в 1 класс: 48,6% — девочки; 51,4% — мальчики.

Кто подавал заявление: 90% — мамы; 10% — папы.

Заявления принимали в два этапа. В первую волну — в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места.

Сколько детей записывали в школу через «Госуслуги»: 815,7 тыс. — 1 волна; 153,8 тыс. — 2 волна;

В каких регионах чаще всего пользовались «Госуслугами»: Санкт-Петербург; Свердловская область; Дагестан; Татарстан; Башкортостан.

