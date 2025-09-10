В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90

Сразу после запуска трамвайный маршрут №90 появился в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Сервис уже строит маршруты с учетом нового трамвая, показывает прогноз прибытия на остановку и движение трамваев на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Теперь пользователи могут изучить в «Картах» маршрут трамвая №90, а также проверить, где сейчас едет ближайший трамвай и когда он будет на нужной остановке. Для этого достаточно вбить в строку поиска «трамвай №90», на экране выделится его линия, появятся движущиеся иконки транспорта и список остановок. В приложении в том числе отображаются остановки, открывшиеся сегодня в районе новой линии на проспекте Академика Сахарова: «МЦД Площадь трех вокзалов», «Улица Маши Порываевой», «Проспект Академика Сахарова», «Лукойл Москва» и «Метро «Чистые пруды».

Также трамвай №90 уже учитывается при построении маршрутов. Сервис предлагает варианты пути, включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, с пересадкой на метро, МЦД или электробус.

Новый маршрут трамвая №90 проходит от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала через станции МЦД Митьково, метро «Красносельская», «Комсомольская», МЦД Площадь трех вокзалов, проспект Академика Сахарова, метро «Чистые пруды», «Новокузнецкая» и «Павелецкая».