«Яндекс Документы» вышли из беты с офлайн-режимом и новыми инструментами для совместной работы

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, объявил о выходе из бета-версии сервиса «Документы», который в декабре 2024 г. был запущен на собственной технологической платформе. Сервис сразу представил несколько новых функций: поддержка офлайн-режима, работа с изображениями и таблицами в текстовом редакторе, а также продвинутые инструменты для анализа данных в редакторе таблиц, включая диаграммы, фильтры и поиск. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Яндекс Документы» — это новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе собственной технологической платформы «Яндекса». В текстовом редакторе доступна нейросеть YandexGPT: она может создать текст с нуля по вводным от пользователя, отредактировать уже написанное или составить краткий пересказ объемного документа.

Работа с документами без подключения к интернету

«Яндекс Документы» подходят для задач как частных пользователей, так и компаний любого размера. Новые функции помогают решать все основные повседневные задачи.

Благодаря офлайн-режиму пользователи могут продолжать работу с документами там, где нет доступа в интернет, к примеру, в самолете. При работе в автономном режиме все изменения сохраняются на устройстве и синхронизируются с облаком, как только восстановится подключение к сети.

Интерфейс наглядно информирует о переходе в офлайн-режим и предупреждает о сложностях при сохранении изменений. Кроме того, в любой момент можно скопировать содержимое документа во внешнее приложение, чтобы гарантированно не потерять важную информацию.

Комментарии, изображения и таблицы

Среди других обновлений в «Яндекс Документах» — поддержка изображений и таблиц в текстовом редакторе, поиск по содержимому и возможность создавать диаграммы в редакторе таблиц, а также функция комментариев.

Теперь текстовый редактор позволяет создавать более наглядные и комплексные документы: в них можно интегрировать изображения, вставлять таблицы и вести обсуждение правок прямо в комментариях.

Редактор таблиц, в свою очередь, получил более продвинутые инструменты для анализа данных. Пользователи могут визуализировать информацию с помощью диаграмм, находить нужные значения благодаря фильтрам и поиску, а также закреплять области для работы с большими массивами.

«Собственная технологическая платформа делает нас гибче и позволяет быстрее внедрять новые функции. Уже на этапе бета-тестирования мы предложили по-настоящему функциональный инструмент, которым воспользовались для решения своих рабочих и повседневных задач миллионы пользователей. Но мы не останавливаемся и продолжаем совершенствовать сервис, добавляя новые сценарии использования. Офлайн-режим, визуальные инструменты — это лишь начало. Мы хотим, чтобы сервис закрывал еще больше пользовательских потребностей и уже готовим следующие большие анонсы, которые представим на нашей флагманской конференции Yandex Connect 30 октября», — сказал руководитель сервиса «Документы» Евгений Круглов.