«МегаФон» модернизировал LTE в Болотнинском и Чулымском районах

Мобильную связь высокого качества, расширенное покрытие и увеличенную емкость сети получили жители деревни имени Тельмана и поселка Чикман. Улучшения стали доступны благодаря модернизации, проведенной специалистами «МегаФона», которая повысила технические характеристики базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В деревне имени Тельмана связисты активировали дополнительный низкочастотный слой в сети четвертого поколения, который позволил значительно увеличить территорию интернет-покрытия. Таким образом, комфортно пользоваться Сетью теперь могут не только жители деревни имени Тельмана, но и расположенной рядом Эстонки. Оба населенных пункта относятся к отдаленным и насчитывают суммарно около 200 человек.

Улучшенное покрытие охватило также часть федеральной автомобильной дороги «Сибирь» (Новосибирск-Иркутск). По данным big data «МегаФона», летом 2025 г. «Сибирь» оказалась на втором месте после автотрассы «Амур» (Чита-Хабаровск) по объему пользовательского интернет-трафика. Мобильный интернет здесь использовали на 12% активнее, чем годом ранее.

В Чикмане инженеры перевели частоты третьего поколения в современный стандарт и добавили дополнительный высокочастотный слой. Это повысило качество передачи данных в сети 4G даже для большого числа пользователей, находящихся онлайн одновременно. При этом сигнал от базовой станции в Чикмане «долетает» еще до нескольких населенных пунктов поблизости: Боготольский, Новорождественский, Осиновский и Сидоркино.

«Наши специалисты анализируют нагрузку на телекоммуникационную инфраструктуру и определяют локации, где модернизация будет наиболее востребована. Статистика показывает, что даже в самых небольших поселениях региона объем передачи данных неуклонно растет. В деревне имени Тельмана только за последний месяц жители «прокачали» трафика почти на 13% больше, чем в предыдущий период. Проведенные работы позволили обеспечить максимальные скорости мобильного интернета на уровне до 30 Мбит/с – в деревне имени Тельмана и до 35 Мбит/с – в Чикмане», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.