В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год

В доменной зоне .ru продолжается уверенный рост числа действующих TLS‑сертификатов, свидетельствуют данные аналитического портала «Технического центра Интернет» (ТЦИ) «Домены России». По итогам июля 2025 г. их количество достигло 2 186 206, что на 29,2% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители ТЦИ.

Подавляющее большинство TLS-сертификатов (94,93%) имеют трехмесячный срок действия. Доля TLS-сертификатов сроком на 13 месяцев составила 3,91%, а семимесячных — 1,06%. Лидером среди удостоверяющих центров в зоне .ru остается Let’s Encrypt с рыночной долей 80,45%. Далее следуют Google Trust Services (14,33%) и GlobalSign (4,83%). На долю прочих удостоверяющих центров приходится менее 1%. TLS-сертификаты от Google Trust Services дебютировали в российском сегменте интернета в ноябре 2024 г. и за полгода смогли выйти на второе место по популярности.

На сегодняшний день становление российского рынка TLS‑сертификатов играет одну из ключевых ролей в укреплении цифрового суверенитета. С 2019 г. ТЦИ развивает собственный Центр сертификации, выпускающий TLS‑сертификаты с криптосистемами ECDSA и ГОСТ, а также S/MIME‑сертификаты для подписи электронной почты. Вся информация, связанная с выпуском и управлением сертификатами, включая метаданные, хранится только на территории России, что позволяет гарантировать конфиденциальность данных и их недоступность для иностранных регуляторов.

Благодаря интеграции TLS-сертификатов ЦС ТЦИ с логами Certificate Transparency (CT Log) «Яндекса» и VK пользователи могут настраивать собственные системы мониторинга. Это позволяет им не только отслеживать выдачу сертификатов, но и оперативно выявлять попытки злоупотреблений.

«Использование российских ИТ-продуктов, включая отечественные TLS-сертификаты, — стратегическая необходимость для всех крупных платформ и сервисов, работающих в нашей стране. Это обеспечивает независимость от политических факторов и решений зарубежных юрисдикций, гарантирует устойчивость и безопасность национальной цифровой среды», — сказал генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев.