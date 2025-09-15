CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

Bi.Zone: мошенники угоняют домены с истекшим сроком регистрации

Эксперты выявили более 370 потенциально мошеннических адресов в доменной зоне .рф. В прошлом они принадлежали легальным компаниям, а теперь рекламируют казино.

Злоумышленники отслеживают домены, срок регистрации которых подходит к концу, а затем выкупают их для своих целей. Их может заинтересовать любой сайт: страница жилого комплекса или онлайн-визитка мастера. На этих ресурсах мошенники размещают запрещенный контент, пользуясь тем, что у сайта уже есть аудитория и репутация. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Домены с истекшим сроком регистрации можно приобрести на специальных аукционах. Перекупщик ничего не нарушает до тех пор, пока не размещает на угнанном домене нелегальный контент. В некоторых случаях владелец может потерять ресурс из-за ошибки в настройке DNS-записей. В результате преступники получают возможность опубликовать свой контент на чужом сайте. Чтобы минимизировать риск ошибки при регистрации сайта, следует обратиться к хостинг-провайдерам для комплексной настройки домена. Также необходимо отслеживать его срок действия — это позволит защитить ресурс от перекупки и предотвратить репутационные риски для прежнего владельца сайта».

Чтобы попасть в личный кабинет на сайте регистратора, мошенники также могут использовать авторизационные данные, добытые при помощи стилеров. По данным исследования теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона», стилеры являются самым популярным коммерческим ВПО. С ними связаны 33% всех объявлений о продаже вредоносных программ на теневых ресурсах.

В более редких случаях злоумышленники создают фишинговые домены, маскируют их под официальные домены регистратора или хостинг-провайдера, а затем получают данные для входа в аккаунт жертвы.

Евгений Панков, аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ: «Координационный центр неоднократно сталкивался с обращениями пользователей, которые пострадали из-за того, что мошенники регистрировали освободившиеся домены. Причины их освобождения бывают разными: от закрытия юридического лица до банальной ошибки с продлением. Кроме утраты домена, эта схема опасна еще и тем, что она открывает мошенникам широкие возможности: email-рассылки от имени бывшего администратора или с вложениями вредоносного ПО, размещение на этом домене вводящего в заблуждение контента и другие злоупотребления. Доменное имя – важный цифровой актив, и компаниям нужно относиться к нему максимально ответственно. Необходимо следить за сроками регистрации и своевременно продлевать домен, а также следить за актуальностью указанных в реестре данных и в случае прекращения деятельности юридического лица оперативно переоформлять его на нового администратора. Проверить сроки регистрации домена всегда можно с помощью бесплатного сервиса WHOIS на сайте Координационного центра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Ozon уходит с последней иностранной биржи

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще