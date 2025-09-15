Bi.Zone: мошенники угоняют домены с истекшим сроком регистрации

Эксперты выявили более 370 потенциально мошеннических адресов в доменной зоне .рф. В прошлом они принадлежали легальным компаниям, а теперь рекламируют казино.

Злоумышленники отслеживают домены, срок регистрации которых подходит к концу, а затем выкупают их для своих целей. Их может заинтересовать любой сайт: страница жилого комплекса или онлайн-визитка мастера. На этих ресурсах мошенники размещают запрещенный контент, пользуясь тем, что у сайта уже есть аудитория и репутация. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Домены с истекшим сроком регистрации можно приобрести на специальных аукционах. Перекупщик ничего не нарушает до тех пор, пока не размещает на угнанном домене нелегальный контент. В некоторых случаях владелец может потерять ресурс из-за ошибки в настройке DNS-записей. В результате преступники получают возможность опубликовать свой контент на чужом сайте. Чтобы минимизировать риск ошибки при регистрации сайта, следует обратиться к хостинг-провайдерам для комплексной настройки домена. Также необходимо отслеживать его срок действия — это позволит защитить ресурс от перекупки и предотвратить репутационные риски для прежнего владельца сайта».

Чтобы попасть в личный кабинет на сайте регистратора, мошенники также могут использовать авторизационные данные, добытые при помощи стилеров. По данным исследования теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона», стилеры являются самым популярным коммерческим ВПО. С ними связаны 33% всех объявлений о продаже вредоносных программ на теневых ресурсах.

В более редких случаях злоумышленники создают фишинговые домены, маскируют их под официальные домены регистратора или хостинг-провайдера, а затем получают данные для входа в аккаунт жертвы.

Евгений Панков, аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ: «Координационный центр неоднократно сталкивался с обращениями пользователей, которые пострадали из-за того, что мошенники регистрировали освободившиеся домены. Причины их освобождения бывают разными: от закрытия юридического лица до банальной ошибки с продлением. Кроме утраты домена, эта схема опасна еще и тем, что она открывает мошенникам широкие возможности: email-рассылки от имени бывшего администратора или с вложениями вредоносного ПО, размещение на этом домене вводящего в заблуждение контента и другие злоупотребления. Доменное имя – важный цифровой актив, и компаниям нужно относиться к нему максимально ответственно. Необходимо следить за сроками регистрации и своевременно продлевать домен, а также следить за актуальностью указанных в реестре данных и в случае прекращения деятельности юридического лица оперативно переоформлять его на нового администратора. Проверить сроки регистрации домена всегда можно с помощью бесплатного сервиса WHOIS на сайте Координационного центра».