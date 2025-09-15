CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Лето 2025 г. нижегородцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником

МТС с помощью платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области летом 2025 г. В период отпусков нижегородцы стали активнее переписываться в корпоративном мессенджере. В то же время количество встреч и вебинаров незначительно снизилось. Также летом 2025 г. нижегородцы активно использовали искусственный интеллект для ускорения рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Летом 2025 г. пользователи реже выходили в эфир: на платформе провели меньше встреч и вебинаров по сравнению с весенним периодом. Количество встреч (формат, где все участники активны) снизилось на 13% по сравнению с весной 2025 г., а общее число онлайн-мероприятий уменьшилось на 15%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности в летний период. При этом нижегородцы чаще переписывались: количество пользователей корпоративного мессенджера «Чаты» выросло на 34% по сравнению с весной 2025 г.

Активных пользователей сервиса «Доски» от МТС (это инструмент для командной работы) стало меньше на 7%, чем было весной 2025 г. Но количество создаваемых проектов почти не изменилось. А вот за год объем проектов увеличился больше чем в полтора раза, поскольку многие компании перешли с зарубежных решений (например, Miro) на российские аналоги.

Кроме того, аналитики МТС заметили интересный тренд: летом 2025 г. люди стали активнее пользоваться искусственным интеллектом для оптимизации своей работы. Чат-бота «МТС Линк» запрашивали на 31% чаще, чем раньше. Этот помощник может давать полезные советы и подсказывать нужную информацию по предыдущим совещаниям и звонкам.

Самой востребованной функцией «МТС Линк» среди нижегородцев этим летом была автоматическая подготовка резюме встреч («саммари»), оперативно фиксирующая главные моменты разговора. Второй по популярности стала транскрибация — мгновенный перевод речи в текст. Пользователи начали почти вдвое чаще включать шумоподавление. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече. При этом меньше, чем весной 2025 г., использовались развлекательные ИИ-функции: так, цифровые маски и аватары применяли на 64% реже.

«Современные решения, такие как «МТС Линк», удобны для работы с мобильных устройств, легко интегрируются с другими сервисами и помогают быстро решать разные задачи. Ключевым преимуществом подобных платформ являются функции искусственного интеллекта, способные автоматизировать рутинные задачи, формировать отчеты по результатам встреч и повышать качество общения. Особенно важны эти решения в образовании, где преподаватели могут организовать массовые мероприятия с быстрой обработкой учебного материала. Корпорациям важны инструменты, уменьшающие трудозатраты на ведение протоколов. При этом выбор подходящей платформы должен учитывать и требования информационной безопасности. К примеру, данные на платформе МТС Линк хранятся на российских серверах и соответствуют стандартам информационной безопасности, важным для бизнеса и госучреждений», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

