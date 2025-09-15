«Магнит» первым протестирует технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max

«Магнит» начинает тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания (КСО) при реализации товаров с возрастными ограничениями. Возможность покупки подобных товаров без предъявления удостоверяющего личность документа будет доступна пользователям мессенджера Max. Для этого необходимо в мессенджере привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID. Для покупки определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max, тем самым подтвердив личность. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Для запуска нового функционала команда «Магнита» доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max.

Пилотный проект уже запущен в 10 магазинах: в семи магазинах формата «у дома» в Москве и Краснодаре, в одном В1 в столице, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. В ближайшее время пилот будет расширен до более чем 300 торговых точек в нескольких городах России. Тестирование продлится три месяца, в течение которых компания будет регулярно собирать обратную связь от покупателей для улучшения пользовательского опыта. Затем проект может быть масштабирован.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Мы рады первыми в России запустить тестирование цифровой идентификации через мессенджер Max. Рассчитываем, что использование цифрового ID может значительно упростить процесс покупок на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения. Кроме того, решение, которое мы тестируем, позволит в перспективе снизить нагрузку на персонал магазинов. В дальнейшем цифровой ID может быть использован и в других областях – например, чтобы идентифицировать клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, и предлагать им персональный набор акций и услуг. Параллельно совместно с «Центром биометрических технологий» ведем активную работу над внедрением функционала биометрической идентификации возраста покупателей на кассах самообслуживания».